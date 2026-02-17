< sekcia Šport
Francúzska federácia suspendovala Crinona za bitku s Wilsonom
Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 16. februára (TASR) - Francúzska hokejová federácia suspendovala svojho obrancu Pierra Crinona po bitke s Kanaďanom Tomom Wilsonom a na ZOH 2026 si tak už nezahrá. V oficiálnom vyhlásení to zdôvodnila „provokatívnym správaním“ a „porušením olympijského ducha“.
Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2. Najprv svojho protivníka dostal na ľad a následne ho ťahal za dres. Obaja hráči zápas nedohrali, ani jeden z nich nedostal od direktoriátu žiadny dodatočný trest.
Francúzov čaká v utorok duel predkola play off proti Nemecku, v ktorom sa rozhodne o štvrťfinálovom súperovi Slovenska. Správu priniesla agentúra AP.
Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2. Najprv svojho protivníka dostal na ľad a následne ho ťahal za dres. Obaja hráči zápas nedohrali, ani jeden z nich nedostal od direktoriátu žiadny dodatočný trest.
Francúzov čaká v utorok duel predkola play off proti Nemecku, v ktorom sa rozhodne o štvrťfinálovom súperovi Slovenska. Správu priniesla agentúra AP.