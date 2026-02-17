Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Francúzska federácia suspendovala Crinona za bitku s Wilsonom

.
Pierre Crinon. Foto: TASR/AP

Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miláno 16. februára (TASR) - Francúzska hokejová federácia suspendovala svojho obrancu Pierra Crinona po bitke s Kanaďanom Tomom Wilsonom a na ZOH 2026 si tak už nezahrá. V oficiálnom vyhlásení to zdôvodnila „provokatívnym správaním“ a „porušením olympijského ducha“.

Crinon sa pustil do konfrontácie s Wilsonom sedem minút pred koncom nedeľného vzájomného duelu v základnej skupine, v ktorom Kanada vyhrala 10:2. Najprv svojho protivníka dostal na ľad a následne ho ťahal za dres. Obaja hráči zápas nedohrali, ani jeden z nich nedostal od direktoriátu žiadny dodatočný trest.

Francúzov čaká v utorok duel predkola play off proti Nemecku, v ktorom sa rozhodne o štvrťfinálovom súperovi Slovenska. Správu priniesla agentúra AP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?