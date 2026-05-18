Francúzska ministerka športu odsúdila nepokoje na zápase v Nantes
Zároveň podporila rozhodnutie miestnych predstaviteľov, ktorí nariadili duel predčasne ukončiť.
Autor TASR
Nantes 18. mája (TASR) - Francúzska ministerka športu Marina Ferrariová odsúdila správanie sa fanúšikov v Nantes počas nedeľného zápasu Ligue 1 proti Toulouse, ktorý museli v 22. minúte prerušiť. Zároveň podporila rozhodnutie miestnych predstaviteľov, ktorí nariadili duel predčasne ukončiť.
Duel posledného 34. kola francúzskej najvyššej súťaže nemal zo športového hľadiska veľkú váhu, domáce Nantes malo už definitívu zostupu, Toulouse sa nachádzalo v strede tabuľky bez možnosti bojovať o európske súťaže a s istotou záchrany. Napriek tomu v polovici prvého polčasu za stavu 0:0 desiatky domácich priaznivcov v maskách začali hádzať na trávnik svetlice a vtrhli na ihrisko. Hráči odišli do šatne a kormidelník domácich Vahid Halilhodžič, ktorý vo veku 73 rokov oznámil koniec trénerskej kariéry a pred stretnutím mu priamo na štadióne vzdali úctu, sa snažil divákov upokojiť, no neúspešne.
Po zásahu polície sa diváci vrátili na tribúny, no duel už nepokračoval. Hlavná rozhodkyňa Stephanie Frappartová vysvetlila, že zrušenie duelu nariadili z bezpečnostných dôvodov miestne orgány. „Rozhodnutie prefekta bolo nevyhnutné. Takéto incidenty nemožno tolerovať. Páchateľov treba identifikovať a prísne potrestať,“ uviedla ministerka športu Ferrariová podľa DPA.
