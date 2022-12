Francúzska ministerka športu označila Argentínčanov za vulgárnych

Paríž 23. decembra (TASR) - Francúzska ministerka športu Amelie Oudeaová-Casterová v piatok vyhlásila, že argentínski futbalisti sú nevkusní a vulgárni. Juhoameričania sa mali po víťazstve vo finále MS v Katare vysmievať francúzskemu útočníkovi Kylianovi Mbappemu.



"Náš francúzsky tím dokázal prehrať so cťou, spôsob, akým sa prezentoval argentínsky tím, nebol hodný zápasu, ktorý sme videli," povedala Oudeaová-Casterová pre rozhlasovú stanicu RTL. Francúzska ministerka kritizovala argentínskeho brankára Emiliana Martineza, ktorý po zápase držal detskú bábiku a jej tvár bola prekrytá fotografiou najlepšieho strelca MS v Katare. Bezprostredne po finále sa z argentínskej šatne ozvala výzva "na minútu ticha" za Mbappeho. "Považujem to za žalostné. Je to vulgárne a nevhodného na takomto fóre," dodala.



Ministerka vyjadrila potešenie nad tým, že prezident Francúzskej futbalovej federácie (FFF) Noël Le Graët napísal argentínskemu zväzu sťažnosť za "excesy" pri oslavách "Albicelestes". FFF tiež uviedla, že má v úmysle podať sťažnosti na francúzskych fanúšikov, ktorí na sociálnych sieťach zverejnili rasistické komentáre po tom, ako Kingsley Coman a Aurelien Tchouameni v rozstrele neuspeli a Kolo Muani v závere predĺženia nevyužil veľkú príležitosť na rozhodnutie.