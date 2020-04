Francúzska vláda prijala nové opatrenia, ohrozený je aj štart Tour

Paríž 28. apríla (TASR) - Po posledných opatreniach francúzskej vlády v boji s pandémiou koronavírusu je ohrozený aj preložený štart Tour de France. Najslávnejšie cyklistické podujatie malo po zmene termínu odštartovať 29. augusta (do 20. septembra), no premiér Edouard Philppe po utorňajšom zasadnutí kabinetu uviedol, že vláda predĺžila zákaz organizovania verejných podujatí s účasťou nad 5000 osôb až do septembra.



Organizátori Tour, ktorá sa mala pôvodne konať od 27. júna do 19. júla, chcú usporiadať preteky za účasti divákov. To by im však nové nariadenie vlády aspoň v úvodných troch etapách nedovolilo. Problematické by to však bolo aj bez divákov, keďže celá kolóna Tour s cyklistami, realizačnými a pomocnými tímami, usporiadateľmi a bezpečnostnými pracovníkmi má niekoľko tisíc členov. Navyše šéf pretekov Christian Prudhomme už viackrát vyhlásil, že Tour sa bez divákov neuskutoční. Informovala agentúra SID.



Vo Francúzsku evidovali v utorok večer viac ako 165-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a vyše 23.000 mŕtvych. Celosvetovo sú v 210 krajinách/územiach potvrdené už vyše tri milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 210.000 osôb.