Francúzska vláda sa ospravedlnila fanúšikom Liverpoolu

Paríž 1. júna (TASR) - Francúzska vláda sa ospravedlnila fanúšikom futbalového FC Liverpool za problémy pred finálovým zápasom Ligy majstrov. Mnohí priaznivci anglického klubu sa nedostali v dôsledku chaosu včas na sobotné stretnutie svojho tímu s Realom Madrid (0:1) na parížskom Stade de France. Očakávaný duel sa pre problémy pred štadiónom začal s viac ako polhodinovým sklzom.



"Ospravedlňujem sa. Môžeme sa v týchto veciach zlepšiť? Áno," uviedla hovorkyňa tamojšej vlády Olivia Gregoireová, podľa ktorej žiada prezident Emanuel Macron transparentný záver vyšetrovania incidentu. Chce tak predísť podobnému scenáru na nadchádzajúcich olympijských hrách v Paríži 2024.



Macron sa okrem toho podľa informácií DPA ostro vyhranil proti vyjadreniam ministra vnútra Geralda Darmanina, ktorý spolu so šéfkou rezortu športu Amelie Oudeaovou-Casteraovou označili za strojcov problémov priaznivcov "The Reds", ktorí sa mali pokúšať dostať na stretnutie s falošnými lístkami alebo bez vstupeniek.



Napätú situáciu pred sektorom priaznivcov Liverpoolu sa snažila vyriešiť francúzska polícia, ktorá použila aj slzotvorný plyn. Jej zákrok však kritizovali zástupcovia anglickej strany i britské ministerstvo kultúry, ktoré ho označilo za "hlboko znepokojujúci" a vyzvalo na dôsledné vyšetrenie udalostí.



S fanúšikmi Realu Madrid nevznikli žiadne problémy, španielska strana údajne ich pobyt v Paríži dokázala kontrolovať. Podľa zástupcov polície z Liverpoolu, ktorá bola vo francúzskej metropole rovnako prítomná, sa však drvivá väčšina britských priaznivcov správala "vzorne". Na problémy s organizáciou finále upozornil podľa BBC napríklad aj hráč FC Liverpool Andy Robertson, ktorý vraj dal jednému z priateľov platný lístok, no na štadióne ho vyhodnotili ako falošný a na tribúny ho nepustili.