Francúzska vláda údajne rozhodne o predčasnom ukončení ligovej sezóny

Paríž 28. apríla (TASR) - Francúzska vláda údajne čoskoro rozhodne o predčasnom ukončení sezóny vo futbalovej Ligue 1 i v druhej najvyššej súťaži. Uviedol to denník L'Equipe, ktorý tvrdí, že pre pandémiu koronavírusu predĺžia zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do augusta.



Francúzska futbalová federácia by mala na svojom zasadnutí rozhodnúť, či udelí ligový titul, či zo súťaže niekto vypadne a ktoré kluby budú reprezentovať krajinu v novom ročníku európskych súťaží. Na čele tabuľky je s 12-bodovým náskokom úradujúci majster Paríž St. Germain. Nový ročník Ligue 1 by mal podľa francúzskych médií odštartovať v priebehu augusta.