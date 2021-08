Francúzske basketbalistky získali bronz po výhre nad Srbskom

ženy - o 3. miesto



Srbsko - Francúzsko 91:76 (40:43)

Tokio 7. augusta (TASR) - Bronzové medaily na OH v Tokiu získali basketbalistky Francúzska. V súboji o tretie miesto zdolali Srbsko 91:76 a odplatili im prehru z boja o bronz na OH 2016.Srbky v zápase vyhrali prvú štvrtinu 23:19, no od druhej desaťminútovky prevzali taktovku zápasu Francúzky. Najlepšou strelkyňou víťaziek bola Gabrielle Williamsová so 17 bodmi. Francúzky získali druhý cenný kov pod piatimi kruhmi, z Londýna 2012 majú striebro.Vo finále sa v nedeľu stretnú USA a domáce Japonsko.