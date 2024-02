Francúzske biatlonistky získali zlato, Slovenky skončili na 20. mieste

MS v Novom Meste na Morave - štafety žien na 4x6 km:



1. Francúzsko (Lou Jeanmonnotová, Sophie Chauveauová, Justine Braisazová-Bouchetová, Julia Simonová) 1:15:00,8 h (2+11), 2. Švédsko (Anna Magnussonová, Linn Perssonová, Hanna Öbergová, Elvira Öbergová) +38,3 s (1+12), 3. Nemecko (Janina Hettichová-Walzová, Selina Grotianová, Vanessa Voigtová, Sophia Schneiderová) +1:14,2 (0+9), 4. Estónsko +1:40,1 (0+11), 5. Ukrajina +2:08,8 (0+10), 6. Poľsko +2:14,6 (0+3), 7. Česko +2:22,7 (2+12), 8. Rakúsko +2:34,4 (2+9), 9. Švajčiarsko +3:29,3 (3+6), 10. Nórsko +3:42,8 (5+16), ... 20. SLOVENSKO (Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Júlia Machyniaková, Mária Remeňová) +1 kolo



Nové Mesto na Morave 17. februára (TASR) - Francúzske biatlonistky získali zlato v štafetách na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. Lou Jeanmonnotová, Sophie Chauveauová, Justine Braisazová-Bouchetová a Julia Simonová triumfovali v sobotňajších pretekoch časom 1:15:00,8 hodiny. Druhé skončili Švédky s mankom 38,3 sekundy a bronz získali Nemky so stratou 1:14,2 minúty. Slovenky Zuzanu Remeňovú, Anastasiu Kuzminovú, Júliu Machyniakovú a Máriu Remeňovú stiahli z trate a klasifikovali ich na 20. mieste.V sobotu vystúpila teplota až na 10 stupňov a pretekárkam sťažil podmienky silný vietor, čo spôsobilo, že už na úvodnej ležke chybovalo veľa pretekárok. Najhoršie dopadla Zuzana Remeňová, ktorá musela ísť až na dve trestné kolá a z posledného miesta strácala na vedúcu Jeanmonnotová vyše minútu a pol. Francúzka zostala na čele aj po stojke a odovzdala o 22,8 sekundy pred Nórkami, za ktorými išli Nemky. Stojku nezvládla Talianka Samuela Comolová ani Američanka Chloe Levinsová a odovzdali so stratou okolo troch minút spolu s Remeňovou. V druhom kole sa prekvapujúco dostala na čelo Estónka Tuuli Tomingasová, ktorá odovzdala 20 sekúnd pred Nórkami, tretie išli Nemky a za nimi Švédky. Chauveauová musela na dve trestné kolá a prepadla sa na ôsme miesto. Anastasia Kuzminová potrebovala na ležke tri trestné náboje, na stojke jej nestačili, musela na dve trestné kolá a prepadla sa späť na posledné miesto.Estónka Susan Kuelmová sa udržala na čele aj po ležke, no tesne pred Švédkou Hannou Öbergovou, ktorá ju na trati predbehla. Zo stojky však vybehla ako prvá Braisazová-Bouchetová, ktorá zvládla svoj úsek vynikajúco a Francúzky posunula z ôsmeho na prvé miesto. Julie Simonovej odovzdala s náskokom 18 sekúnd pred Hannou Öbergovou. Tretie išli stále Estónky sedem sekúnd pred Rakúšankami. Júlia Machyniaková zvládla prvú položku bez chyby, na druhej trikrát dobíjala a následne ju stiahli z trate. Slovenky tak klasifikovali na 20. mieste. Simonová minula na ležke jeden terč, no sklopila ho prvým náhradným nábojom a náskok pred Elvirou Öbergovou zvýšila na 20 sekúnd. Estónka Johanna Talihaermová sa trápila, nakoniec sa vyhla trestnému kolu, ale Nemka Sophia Schneiderová sa na ňu dotiahla a spolu bojovali o bronz. Obhajkyne titulu Talianky išli až na 13. mieste. Simonová zdramatizovala preteky, keď netrafila tri terče na poslednej položke, no náhradnými nábojmi už áno, a keďže E. Öbergová musela na trestné, tak si pohodlne prišla pre zlato. Bolo už jej štvrté z Nového Mesta, kde získala dokopy päť medailí v piatich štartoch (4-0-1). Schneiderová v závere predbehla Talihaermovú a zaistila Nemecku bronz. Piate skončili Ukrajinky a za nimi Poľky, ktoré v závere predbehli domáce Češky.