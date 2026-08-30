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Francúzske volejbalistky podľahli v osemfinále Grécku 0:3

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítot

V ďalšej fáze ich čaká víťaz súboja Srbsko - Chorvátsko, ktorý sa začal o 19.00.

Autor TASR
Brno 30. augusta (TASR) - Volejbalistky Grécka postúpili do štvrťfinále na ME. V nedeľnom osemfinálovom zápase zdolali v Brne Francúzky hladko 3:0. V ďalšej fáze ich čaká víťaz súboja Srbsko - Chorvátsko, ktorý sa začal o 19.00.



volejbal-ženy - ME - osemfinále

Francúzsko - Grécko 0:3 (-16, -18, -20)
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