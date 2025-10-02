Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Francúzski cyklisti zvíťazili v tímovej časovke

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Druhí skončili Taliani.

Autor TASR
Drome-Ardeche 2. októbra (TASR) - Francúzski cyklisti Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová a Marion Borrasová zvíťazili v časovke tímov na ME Drome-Ardeche. Za domácimi reprezentantami sa umiestnili Taliani, ktorí zaostali o vyše šesť sekúnd. Bronz si odniesli Švajčiari so 40-sekundovým mankom. Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.



Cestná cyklistika - ME

Tímová časovka

1. Francúzsko (Bruno Armirail, Remi Cavagna, Thibault Guernalec, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová, Marion Borrasová) 47:42,70 min., 2. Taliansko (Filippo Ganna, Lorenzo Milesi, Marco Frigo, Elena Cecchiniová, Vittoria Guazziniová, Federica Venturelliová) +6,38 sek., 3. Švajčiarsko (Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Marlen Reusserová, Jasmin Liechtiová, Noemi Rueggová) +40,11, 4. Nemecko +1:25,10 min., 5. Luxembursko +2:04,06, 6. Ukrajina +3:27,33, 7. Estónsko +3:38,75

