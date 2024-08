Francúzski džudisti vyhrali súťaž tímov, Riner s 5. zlatom

džudo - mix tímov



o 3. miesto:



Brazília - Taliansko 4:3



Kórejská republika - Nemecko 4:3



finále:



Francúzsko - Japonsko 4:3

Paríž 3. augusta (TASR) - Francúzsky džudista Teddy Riner získal už svoje piate olympijské zlato, keď triumfoval so svojím tímom v sobotňajšom finále mixu na OH v Paríži. Strieborné medaily si odniesli zdolaní finalisti Japonci, bronz získali reprezentanti Brazílie a Kórejskej republiky.Riner získal prvé olympijské zlato na OH 2012 v kategórii nad 100 kg. Na OH 2016 ho obhájil, no v Tokiu 2020 nedokázal skompletizovať zlatý hetrik, keď skončil bronzový. Bez zlata však neodišiel, keďže si pripísal triumf v súťaži tímov. V Paríži dosiahol svoj tretí olympijský triumf v kategórii nad 100 kg a v sobotňajšom finále mixu získal piate zlato. Spomedzi francúzskych olympionikov sa piatym zlatom vyrovnal biatlonistovi Martinovi Fourcadeovi.