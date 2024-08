Francúzski futbalisti Olise a Kone sú v nominácii národného tímu

Nominácia Francúzska na septembrové zápasy Ligy národov proti Taliansku a Belgicku:



brankári: Alphonse Areola (West Ham United), Mike Maignan (AC Miláno), Brice Samba (Racing Lens)



obrancovia: Jonathan Clauss (OGC Nice), Wesley Fofana (FC Chelsea), Theo Hernandez (AC Miláno), Ibrahima Konate (FC Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), William Saliba (Arsenal Londýn), Dayot Upamecano (Bayern Mníchov)



stredopoliari: Youssouf Fofana (AC Miláno), N'Golo Kante (Al Ittihad), Manu Kone (Borussia Mönchengladbach), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paríž St. Germain)



útočníci: Bradley Barcola (Paríž St. Germain), Ousmane Dembele (Paríž St. Germain), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Randal Kolo Muani (Paríž St. Germain), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Mníchov), Marcus Thuram (Inter Miláno)

Paríž 29. augusta (TASR) - Francúzski futbalisti Michael Olise a Manu Kone si môžu na budúci týždeň odkrútiť debut v drese národného tímu. Tréner reprezentácie Didier Deschamps ich zaradil do nominácie na septembrové zápasy Ligy národov proti Taliansku a Belgicku.Dvadsaťdvaročný Olise, ktorý v lete posilnil Bayern Mníchov, zaujal svojimi výkonmi na OH v Paríži. V drese olympijského tímu odohral všetkých šesť zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal päť asistencií. "" uviedol Deschamps podľa AFP.Z olympijského tímu si francúzsky kouč vybral aj stredopoliara Koneho, ktorý pôsobí v nemeckej Borusii Mönchengladbach. Po dlhej prestávke dostal šancu stopér Wesley Fofana z Chelsea. Svoj dosiaľ jediný zápas v drese Francúzska odohral v januári 2023, keď štartoval v kvalifikačnom stretnutí ME 2024 proti Gibraltáru.Naopak, z hráčov, ktorí sa zúčastnili na uplynulom šampionáte v Nemecku, Deschamps z nominácie vynechal obrancu Benjamina Pavarda (Inter Miláno), krídelníka Kingsleyho Comana (Bayern Mníchov) a stredopoliara Adriena Rabiota, ktorý je momentálne bez klubu. Francúzi v piatok 6. septembra privítajú v Parku princov Talianov a o tri dni neskôr si v Lyone zmerajú sily s Belgičanmi.