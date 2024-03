Francúzski futbalisti sú v skupine so Zélandom, USA a víťazom baráže

skupiny mužského olympijského turnaja:



Saint-Denis 20. marca (TASR) - Domáci Francúzi sa stretnú v základnej A-skupine futbalového turnaja na OH v Paríži s Novým Zélandom, USA a víťazom interkontinentálnej baráže medzi tímami z Ázijskej a Africkej futbalovej konfederácie. Rozhodol o tom stredajší žreb v Saint-Denis.Tím pod taktovkou Thierryho Henryho je favorit skupiny, no bývalý hviezdny útočník upozornil, žeĎalší z ašpirantov na celkový triumf Argentínčania sú v B-skupine spolu s Marokom, Ukrajinou a a tretím kvalifikantom z Ázie. Strieborní medailisti z Tokia Španieli zabojujú o postup z C-skupiny s Egyptom, Dominikánskou republikou a druhým kvalifikantom z Ázie. Prvý sa stretne v déčku s Paraguajom, Izraelom a Mali. Z každej skupiny postúpia do štvrťfinále najlepšie dva tímy.Na mužskom olympijskom turnaji v Paríži sa predstavia hráči narodení po 1. januári 2001, no každý tím môže nominovať aj troch futbalistov nad 23 rokov. Francúzi dúfajú, že by medzi nimi mohol byť aj Kylian Mbappe.Turnaj odštartuje 24. júla, dva dni pred otváracím ceremoniálom, a finále v Paríži je na programe 9. augusta.Majstrovstvá Ázie do 23 rokov sú na programe od 15. apríla do 3. mája v Katare. Na OH postúpia finalisti a víťaz súboja o bronz. V interkontinentálnej baráži sa predstaví Guinea a štvrtý tím z majstrovstvá Ázie.Domáce Francúzky nastúpia v áčku proti obhajkyniam zlata z Tokia Kanaďankám, Kolumbijčankám a reprezentantkám Nového Zélandu. V B-skupine sa stretnú štvornásobné víťazky z USA, Nemky, Austrálčanky a víťazky jedného z dvoch afrických play off stretnutí. V C-skupine sú úradujúce majsterky sveta a víťazky Ligy národov Španielky, Brazílčanky, Japonky a víťazky druhého play off Africkej futbalovej konfederácie.Ženský turnaj odštartuje 25. júla a vyvrcholí 10. augusta v Paríži. Do štvrťfinále postúpia dva najlepšie tímy z každej skupiny ako aj dve najlepšie krajiny na tretích miestach.O afrických zástupkyniach sa rozhodne vo 4. fáze kontinentálnej kvalifikácie, v ktorej proti sebe nastúpia začiatkom apríla systémom doma-vonku Zambia s Marokom a Nigéria s JAR. Informovala agentúra AFP.