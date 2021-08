Francúzski hádzanári získali tretíkrát v histórii olympijské zlato

hádzaná muži

finále:

Francúzsko - Dánsko 25:23 (14:10)



Najviac gólov: Remili 5, Abalo 3, Descat 3/1 – M. Hansen 9/6, Gidsel 6, H. Toft Hansen 3



o 3. miesto:



Egypt - Španielsko 31:33 (16:19)



Najviac gólov: Šebib 7, Al-ahmar 7/3, Umar 6 – Gómez 8, A. García Robledo 6, A. Dujšebajev 5

Tokio 7. augusta (TASR) - Hádzanári Francúzska získali tretíkrát v histórii zlato z olympijských hier. Vo finále OH 2020 v Tokiu zdolali obhajcov titulu Dánov 25:23. Francúzi odplatili súperovi finálovú prehru spred piatich rokov v Riu de Janeiro.Francúzi oslavovali titul olympijských šampiónov aj v Pekingu 2008 a v Londýne 2012. V Tokiu dovolili Dánom dostať sa do tesného vedenia iba v úvode zápasu, od stavu 3:4 prevzali iniciatívu a polčas vyhrali o štyri góly. Severania sa v závere trikrát dotiahli na rozdiel jediného gólu, ale vyrovnať nedokázali. Nepomohlo im ani deväť gólov Mikkela Hansena, vo víťaznom tíme bol najlepší strelec Nedim Remili s piatimi zásahmi. Francúzsko je s tromi zlatými a celkovo piatimi cennými kovmi (3-1-1) rekordérom v mužskej hádzanej na OH, v japonskej metropole sa predstavili vo štvrtom finále za sebou. Dáni majú na konte zlato z Ria a striebro z Tokia.Španieli získali štvrtýkrát v histórii olympijský bronz. V súboji o tretiu priečku v Tokiu úradujúci európski šampióni zdolali Egypt 33:31. Egypťania naďalej čakajú na prvý cenný kov z vrcholného podujatia. Španieli majú spolu štyri olympijské medaily, bronz si odniesli aj z OH 1996, 2000 a 2008. V sobotnom dueli s Egyptom si na konci prvého polčasu vypracovali trojgólový náskok, ale africký súper po zmene strán držal krok až do stavu 28:28. Záver už vyznel pre zverencov Jordiho Riberu, najlepším strelcom v španielskom drese bol autor ôsmich gólov Aleix Gómez.