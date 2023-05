Francúzski hokejisti prehrali s Maďarskom 2:3 pp, rozhodol Bartalis

A-skupina:



Francúzsko – Maďarsko 2:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 17. Bertrand (Gallet, Rech), 30. Boudon (Bertrand, T. Bozon) – 20. Stipsicz (Sebök, Hári), 34. Galló (Sebök, Kiss), 62. Bartalis (Erdély, Horváth). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Langin - Mackey (obaja Kan.), Hautamäki (Fín.), vylúčení na 2 min: 5:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3075 divákov.



Francúzsko: Ylönen – Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Guebey, Crinon, Thiry – Boudon, Texier, T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Leclerc, Addamo, Rech – Ritz, Treille, Fabre – K. Bozon



Maďarsko: Bálisz – Stipsicz, Fejes, Szabó, Hadobás, Kiss, M. Horváth, Pozsgai, Garát – Sebök, Galló, Hári – Sofron, Bartalis, Erdély – G. Nagy, Papp, Terbócs – K. Nagy, Csányi, Vincze



tabuľka A-skupiny:



1. USA 3 3 0 0 0 14:4 9



2. Dánsko 3 2 1 0 0 13:6 8



3. Švédsko 3 2 1 0 0 8:1 8



4. Francúzsko 3 0 1 2 0 7:8 4



--------------------------------



5. Fínsko 3 1 0 1 1 6:9 4



6. Maďarsko 3 0 1 0 2 5:12 2



7. Rakúsko 3 0 0 1 2 3:13 1



--------------------------------



8. Nemecko 3 0 0 0 3 5:8 0

Tampere 16. mája (TASR) - Maďarskí hokejisti zvíťazili v utorňajšom zápase A-skupiny MS nad Francúzskom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 62. minúte István Bartalis.Maďari zaznamenali druhý triumf v elitnej kategórii, prvé víťazstvo si pripísali na svoje konto na MS v roku 2016 proti Bielorusku (5:2).Francúzi nastúpia na štvrtý duel už v stredu od 19.20 SELČ proti domácemu Fínsku, Maďarov čaká vo štvrtok od 19.20 súboj so Švédskom.Úvodné dejstvo sa nieslo v znamení urputného boja a obom tímom chýbala kreativita. Na prvý gólový moment sa čakalo do 18. minúty, keď využil presilovú hru Bertrand a poslal Francúzov do vedenia. Do kabín sa však odišlo za vyrovnaného stavu, ktorý zabezpečil dvadsať sekúnd pred koncom prvej časti Stipsicz. Maďari sa mohli ujať vedenia v prostrednej časti, ale početnú výhodu o dvoch hráčov nevyužili. V 30. minúte prišiel zákonite trest v podobe inkasovaného gólu z hokejky Boudona a Francúzi druhýkrát v zápase vyhrávali. V 34. minúte však francúzskej defenzíve ušiel Galló, ktorý prekonal Ylönena, a tak po štyridsiatich minútach bol stav znovu nerozhodný. V tretej tretine dominovala na oboch stranách pozorná defenzíva a zápas dospel až do predĺženia, v ktorom rozhodol o extra bode pre Maďarov Bartalis.