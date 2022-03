Francúzsko a Rakúsko nahradia Rusko a Bielorusko na MS vo Fínsku

Zürich 28. februára (TASR) - Francúzsko a Rakúsko si zahrajú na tohtoročných MS v hokeji vo Fínsku. Na šampionáte nahradia Rusko a Bielorusko, ktoré Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) vylúčila po vojenskej invázii na Ukrajinu.



Rakúsko nahradí Bielorusko v základnej B-skupine v Tampere. Zápasový program sa podľa piatkového rozhodnutia Rady IIHF nezmení, takže Francúzi budú 13. mája prvým súperom Slovenska na MS. Ďalšími účastníkmi A-skupiny sú Kanada, Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko, Kazachstan a Taliansko. V B-skupine sa predstavia Fínsko, USA, Švédsko, Česko, Lotyšsko, Nórsko, Veľká Británia a Rakúsko. Posledný tím z oboch skupín zostúpi do nižšej divízie.



Rada IIHF menila po vylúčení Ruska a Bieloruska aj zloženie ďalších šampionátov. Slovenské hokejistky do 18 rokov posunula vyššie na tohtoročné elitné MS namiesto Ruska. Šampionát by sa mal uskutočniť v júni v USA, mladé Slovenky budú hrať v A-skupine s domácim tímom, Kanadou a Fínskom. Pôvodne mali štartovať v A-skupine I. divízie MS v maďarskom Győri. Presný termín a dejiská šampionátu v USA ešte nie sú známe.