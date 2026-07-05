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Francúzsko bude súperom Maroka vo štvrťfinále
Francúzi sa v úvodnej štvrťhodine nedostali k svojej rýchlej hre a nevychádzali im ani prihrávky za obranu juhoamerického súpera.
Autor TASR,aktualizované
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Philadelphia 5. júla (TASR) - Futbalisti Francúzska budú 9. júla súpermi Maroka vo štvrťfinále MS 2026. V osemfinále zvíťazili v noci na nedeľu vo Philadelphii nad Paraguajom 1:0. O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappe. Štvrťfinálový duel medzi Francúzmi a Maročanmi je na programe budúci štvrtok o 22.00 SELČ vo Foxborough.
Mbappe vsietil svoj siedmy gól na prebiehajúcom šampionáte a vyrovnal zápis Argentínčana Lionela Messiho. Francúzi vyhrali aj piaty zápas na tohtoročnom Mundiale. Pre Paraguaj, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko po rosztrele z 11 m, zostáca historickým maximom štvrťfinále z MS 2010 v JAR.
Paraguajčania nastúpili na štadióne Lincoln Financial Field s päťlennou obrannou formáciou i uzdravaným stopérom Alderetem. V úmornej horúšave vytvorili pred vlastnou šestnástkou od začiatku hlboký blok. Francúzi sa v úvodnej štvrťhodine nedostali k svojej rýchlej hre a nevychádzali im ani prihrávky za obranu juhoamerického súpera. V 22. minúte to skúšal strelou z diaľky Kone, ktorý v základnej zostave Francúzov nahradil zraneného Tchouameniho..Na opačnej strane po akcii Almirona nepresne zakončil Diego Gomez. V 31. minúte po centri Dembeleho minul loptu Mbappe a Francúzi nič nevyťažili ani z rohových kopov.
Druhý polčas sa začal strelou Rabiota vysoko nad. V 51. minúte brankár Maignan dlhým výkopom vysunul Mbappeho, no ten si pri spracovaní lopty pomohol rukou..Po ďalekonosnej strele Koneho sa vyznamenal Gill. Paraguajčania potom v krátkom čase prišli o zranených Aldereteho s Encisom, ktorých vystriedali Canale s Caballerom. Tréner Francúzov Deschamps poslal namiesto Barcolu na ihrisko Doueho. Ten priniesol oživenie a po nedovolenom zákroku Diega Gomeza vybojoval pre Francúzov jedenástku, ktorú uzbecký rozhodca Tantašev nariadil po konzultácii s VAR. Mbappe ju bezpečne premenil a Francúzi si už postup postrážili. So strelou striedajúceho Mauricia v závere riadneho hracieho času si poradil Maignan a v nadstavenom čase Gill zneškodnil dve tutovky Mbappeho.
Mbappe vsietil svoj siedmy gól na prebiehajúcom šampionáte a vyrovnal zápis Argentínčana Lionela Messiho. Francúzi vyhrali aj piaty zápas na tohtoročnom Mundiale. Pre Paraguaj, ktorý v šestnásťfinále senzačne vyradil Nemecko po rosztrele z 11 m, zostáca historickým maximom štvrťfinále z MS 2010 v JAR.
Lincoln Financial Field
MS vo futbale - osemfinále:
Philadelphia
Paraguaj - Francúzsko 0:1 (0:0)
Gól: 70. Mbappe (z 11 m)
Rozhodovali: Tantašev - Sapenko, Gajnulin (všetci Uzb.), ŽK: Galarza - Barcola, Kone, Olise, 68.000 divákov
Paraguaj: Gill – Caceres, Velazquez, G. Gomez (71. Mauricio), Alderete (58. Canale), Alonso – D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron (72. Avalos) – Enciso (61. Caballero)
Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Manu Kone, Rabiot – Dembele (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doue) – Mbappe
MS vo futbale - osemfinále:
Philadelphia
Paraguaj - Francúzsko 0:1 (0:0)
Gól: 70. Mbappe (z 11 m)
Rozhodovali: Tantašev - Sapenko, Gajnulin (všetci Uzb.), ŽK: Galarza - Barcola, Kone, Olise, 68.000 divákov
Paraguaj: Gill – Caceres, Velazquez, G. Gomez (71. Mauricio), Alderete (58. Canale), Alonso – D. Gomez, Cubas, Galarza, Almiron (72. Avalos) – Enciso (61. Caballero)
Francúzsko: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, Digne – Manu Kone, Rabiot – Dembele (84. Cherki), Olise, Barcola (61. Doue) – Mbappe
Paraguajčania nastúpili na štadióne Lincoln Financial Field s päťlennou obrannou formáciou i uzdravaným stopérom Alderetem. V úmornej horúšave vytvorili pred vlastnou šestnástkou od začiatku hlboký blok. Francúzi sa v úvodnej štvrťhodine nedostali k svojej rýchlej hre a nevychádzali im ani prihrávky za obranu juhoamerického súpera. V 22. minúte to skúšal strelou z diaľky Kone, ktorý v základnej zostave Francúzov nahradil zraneného Tchouameniho..Na opačnej strane po akcii Almirona nepresne zakončil Diego Gomez. V 31. minúte po centri Dembeleho minul loptu Mbappe a Francúzi nič nevyťažili ani z rohových kopov.
Druhý polčas sa začal strelou Rabiota vysoko nad. V 51. minúte brankár Maignan dlhým výkopom vysunul Mbappeho, no ten si pri spracovaní lopty pomohol rukou..Po ďalekonosnej strele Koneho sa vyznamenal Gill. Paraguajčania potom v krátkom čase prišli o zranených Aldereteho s Encisom, ktorých vystriedali Canale s Caballerom. Tréner Francúzov Deschamps poslal namiesto Barcolu na ihrisko Doueho. Ten priniesol oživenie a po nedovolenom zákroku Diega Gomeza vybojoval pre Francúzov jedenástku, ktorú uzbecký rozhodca Tantašev nariadil po konzultácii s VAR. Mbappe ju bezpečne premenil a Francúzi si už postup postrážili. So strelou striedajúceho Mauricia v závere riadneho hracieho času si poradil Maignan a v nadstavenom čase Gill zneškodnil dve tutovky Mbappeho.