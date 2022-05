Francúzi otočili zápas s Kazachstanom a pripísali si prvé tri body

A-skupina (Helsinki):



Francúzsko - Kazachstan 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 33. Texier (Gallet), 40. Chakiachvili (Texier, Bozon) - 6. Orechov (Michajlis, Blacker). Rozhodovali: Šír (ČR), STANO (SR) - Niittyla (Fín.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1801 divákov.



Francúzsko: Buysse - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Thiry, Crinon, Bault - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Boudon, Treille - Leclerc, Ritz, K. Bozon - Fabre



Kazachstan: Šutov - Sam. Danijar, Svedberg, Blacker, Orechov, Metalnikov, Beketajev - Akolzin, Šestakov, Ševčenko - Michajlis, Valk, Paňukov - Starčenko, Savickij, Sagadejev - Petuchov, Asetov, Gurkov



Helsinki 15. mája (TASR) - Francúzski hokejoví reprezentanti zvíťazili v nedeľňajšom zápase "slovenskej" A-skupiny MS vo Fínsku nad Kazachstanom 2:1 a pripísali si prvý triumf na turnaji. Duel rozhodoval aj Slovák Peter Stano.Francúzi sa najbližšie stretnú v pondelok o 19.20 h s Nemeckom, Kazachstan nastúpi v utorok v rovnakom čase proti Švajčiarsku.Francúzi boli papieroví favoriti, ale zápas sa pre nich nezačal najlepšie. Už v prvej minúte mal dobrú možnosť Beketajev, v piatej sa tlačil do bránky Ševčenko a v šiestej už otvoril skóre Orechov. Po rýchlej akcii po pravej strane dostal prihrávku od Michajlisa do siete korčuľou, rozhodcovia si prezreli situáciu na kamere a Stano následne gól potvrdil - 0:1. V ďalších minútach sa útoky striedali na oboch stranách, no vyložené šance chýbali. Francúzi mohli vyrovnať v 18. minúte, Bertrand poslal puk do šance Perretovi, Šutov však udržal čisté konto. V závere prvej tretiny si zahrali presilovku hráči Kazachstanu, po prestávke aj Francúzi, ale skóre sa nezmenilo. Hráči "galského kohúta" sa presadili až po polovici zápasu. V 33. minúte si potiahol puk Texier a švihom prekonal Šutova - 1:1. Od toho momentu mali favoriti navrch, v krátkom slede si vypracovali niekoľko ďalších možností a v 40. minúte duel otočili, keď už po deviatich sekundách využil presilovku Chakiachvili aj vďaka teču Savického. Kazachstan sa v tretej tretine snažil o vyrovnanie, no dlho si nevedel vytvoriť potrebný tlak, podarilo sa mu to až v závere, ale Francúzi si tesný náskok ustrážili.