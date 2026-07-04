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Francúzsko nastúpi proti Paraguaju bez Tchouameniho
Tchouameni odohral s plnou minutážou tri z predošlých štyroch zápasov Francúzska na MS. Proti Iraku (3:0) dostal voľno a nahradil ho Manu Kone.
Autor TASR
Philadelphia 4. júla (TASR) - Futbalistom Francúzska bude v dnešnom osemfinálovom zápase MS proti Paraguaju chýbať stredopoliar Aurelien Tchouameni. Dôvodom je zranenie stehenného svalu. Informovali o tom viaceré francúzske médiá.
Tchouameni odohral s plnou minutážou tri z predošlých štyroch zápasov Francúzska na MS. Proti Iraku (3:0) dostal voľno a nahradil ho Manu Kone.
Duel Francúzsko - Paraguaj je na programe v sobotu 4. júla od 23.00 SELČ vo Philadelphii. Francúzi sa do osemfinále dostali po víťazstve nad Švédskom 3:0. Všetky štyri doterajšie zápasy na MS vyhrali v riadnom hracom čase. Paraguaj zvíťazil v šestnásťfinálovom zápase nad Nemeckom po jedenástkovom rozstrele.
Tchouameni odohral s plnou minutážou tri z predošlých štyroch zápasov Francúzska na MS. Proti Iraku (3:0) dostal voľno a nahradil ho Manu Kone.
Duel Francúzsko - Paraguaj je na programe v sobotu 4. júla od 23.00 SELČ vo Philadelphii. Francúzi sa do osemfinále dostali po víťazstve nad Švédskom 3:0. Všetky štyri doterajšie zápasy na MS vyhrali v riadnom hracom čase. Paraguaj zvíťazil v šestnásťfinálovom zápase nad Nemeckom po jedenástkovom rozstrele.