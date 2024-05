Francúzsko podľahlo Kazachstanu 1:3, Savickij s dvoma bodmi

B-skupina:



Francúzsko - Kazachstan 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)



Góly: 2. Cantagallo (Boudon, Rech) - 4. Starčenko (Rymarev), 8. Muchametov (Orechov, Savickij), 38. Savickij. Rozhodovali: Campbell (Kan.), Tscherrig (Švajč.) - Špůr (ČR), Zunde (Lot.), vylúčení: 1:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 9109 divákov.



Francúzsko: Ylönen - Gallet, Auvitu, Llorca, Chakiachvili, Crinon, Cantagallo, Thiry - Simonsen, Da Costa, Perret – Claireaux, Bellemare, T. Bozon – Bertrand, Boudon, Rech – Treille, Ritz, K. Bozon.



Kazachstan: Šutov - Metalnikov, Breus, Orechov, Danijar, Dichanbek, Beketajev, Koroľov, Gaitamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko – Michajlis, Omirbekov, Savickij – Muratov, Muchametov, Paňukov – Rachmanov, Bojko, Asetov.

Ostrava 11. mája (TASR) - Hokejisti Kazachstanu vstúpili víťazne do B-skupiny 78. MS, keď v zápase ostravskej skupiny zdolali Francúzsko 3:1. Kazachovia prehrávali od 2. minúty 0:1, no potom troma gólmi otočili skóre.Hráči Kazachstanu nastúpia na druhý zápas v nedeľu o 12.20 h proti Slovákom, ktorí prehrali vo svojom prvom vystúpení s Nemeckom 4:6. Francúzi sa stretnú v rovnaký deň o 16.20 h s Lotyšskom.Francúzi mali skvelý úvod, súpera zatlačili do defenzívy a po prihrávke Boudona otvoril skóre duelu Cantagallo po 120 sekundách. O ďalšie dve minúty vyrovnal Starčenko, keď nachytal brankára Ylönena strelou z ostrého uhla. Kazachov potom poslal do vedenia Muchametov, keď využil presilovú hru. Kazachovia boli v prvej tretine lepší a najmä nebezpečnejší. V druhej padol jeden gól a opäť do siete Ylönena. Savickij v 37. minúte obišiel pri vlastnom oslabení jeho bránku a zasunul puk do siete. Francúzi mali predtým niekoľko šancí dostať sa do zápasu, ale Kazachstan podržal niekoľkými dobrými zákrokmi brankár Šutov. V tretej tretine si už Kazachovia držali náskok aj vďaka pevnej defenzíve, hoci Francúzi mali nejaké šance. Zápas však nezdramatizovali ani v záverečnej power play.