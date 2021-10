Francúzsko postúpilo do finále LN po víťazstve 3:2 nad Belgickom

Liga národov - semifinále:



Turín



Belgicko - Francúzsko 2:3 (2:0)



Góly: 37. Carrasco, 40. Lukaku - 62. Benzema, 69. Mbappe (z 11 m), 90. T. Hernandez. ŽK: Alderweireld (Belgicko). Rozhodoval: Siebert (Nem.)



Belgicko: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne (90.+2 Batshuayi), Witsel, Tielemans (70. Vanaken), Carrasco - De Bruyne, Lukaku, Hazard (74. Trossard)

Francúzsko: Lloris - Kounde, Varane, L. Hernandez - Pavard (90.+2 Dubois), Pogba, Rabiot (75. Tchouameni), T. Hernandez - Griezmann - Benzema (90.+7 Veretout), Mbappe

Turín 7. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska postúpili do finále druhého ročníka Ligy národov, v ktorom sa stretnú so Španielskom. Vo štvrtkovom druhom semifinále zvíťazili v Turíne nad Belgickom 3:2 po tom, ako sa v druhom polčase dokázali vyhrabať z dvojgólového manka. Deň predtým si hráči Španielska poradili s Talianskom 2:1.Finále je na programe v nedeľu 10. októbra o 20.45 h v Miláne. Súboj o tretie miesto medzi zdolanými semifinalistami Talianskom a Belgickom sa začne o 15.00 h v Turíne.V 3. minúte dali o sebe vedieť ako prví Belgičania. Lukaku našiel v šestnástke De Bruynea, ktorému reflexívnym zákrokom prekazil radosť z gólu Lloris. Po štvrťhodine to De Bruyne skúšal opäť, no tentoraz volejom francúzskeho brankára nevystrašil. Francúzom robila pozorná defenzíva súpera veľké problémy. Ofenzívny trojlístok "Les Bleus" sa pokúšal dostať do koncovky väčšinou cez kombináciu, jeho úsilie však nemalo želaný efekt. V 30. minúte sa na opačnom konci ocitol v šanci Hazard, čistý sklz predviedol Kounde. Zakrátko sa Belgičania dočkali hneď dvojitej gólovej odmeny za ich aktivitu. Carrasco si z ľavej strany naviedol loptu na stred, oklamal Pavarda i Llorisa a strelou k bližšej žrdi otvoril skóre - 1:0. V 40. minúte zdvojnásobil náskok "červených diablov" Lukaku, ktorý prekonal francúzskeho brankára delovkou pod brvno - 2:0.Druhý polčas mal diametrálne odlišný priebeh. Vrátiť Francúzov do zápasu mohol v 50. minúte Pogba, po centri Griezmanna však nedokázal stlačiť svoju hlavičku dostatočne nízko. O osem minút neskôr sa ocitol v tutovke Griezmann, trestuhodne ju spálil. Kontaktný gól visel na vlásku a po silnejúcom francúzskom tlaku napokon padol. Jeho autorom bol Benzema, ktorý po aktivite Mbappeho vypálil z otočky nechytateľne k tyčke - 2:1. V 69. minúte po zákroku na Griezmanna prisúdil VAR jedenástku pre francúzsky tím. Hoci Courtois uhádol smer Mbappeho strely, na loptu si nesiahol - 2:2. Rozbehnutí Francúzi mohli o chvíľu otočiť skóre, s technickým pokusom Pogbu si však Courtois poradil. V 86. minúte Mbappe zvnútra šestnástky tesne minul cieľ, na opačnej strane neplatil pre ofsajd gól Lukakua. O triumfe dominujúceho Francúzska rozhodol v 90. minúte T. Hernandez, ku ktorému sa dostala odrazená lopta a jeho náprah spoza šestnástky pristál presne k žrdi - 2:3.