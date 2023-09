Francúzsko sa chce uchádzať o usporiadanie ZOH 2030

Paríž 15. septembra (TASR) - Francúzsky olympijský výbor (CNOSF) chce do decembra začať dialóg s Medzinárodným olympijským výborom (MOV) v snahe získať práva na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2030. Výbor navrhuje, aby sa dejiskami stali regióny Auvergne-Rhône-Alpes a Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Plány projektu kandidatúry predstavili na štvrtkovom valnom zhromaždení CNOSF. To sa konalo len týždeň po tom, ako prezident výboru David Lappartient viedol francúzsku delegáciu do sídla MOV v Lausanne, kde mali možnosť diskutovať o svojich návrhoch na usporiadanie ZOH 2030.



"Máme dva regióny, ktoré sú podľa nás vhodnými kandidátmi. Realizácia projektu bude o trochu zložitejšia, ale je to pre nás nepochybne príležitosť využiť miesta, ktoré sú na hry ako stvorené. Naše hostiteľské mestá predstavíme do 15. októbra, potom budeme musieť začiatkom novembra predstúpiť pred komisiu," cituje z vyhlásenia MOV portál insidethegames.biz.



CNOSF na valnom zhromaždení tiež informoval, že kandidatúra bude stáť približne 1,5 miliardy eur. Očakáva sa, že súčasťou plánov budú aj niektoré objekty, ktoré sa využívali počas ZOH 1992 v Albertville.



MOV mal pôvodne vybrať hostiteľa hier v roku 2030 na zasadnutí, ktoré sa budúci mesiac uskutoční v Bombaji. Nakoniec termín musel presunúť na zasadnutie v predvečer začiatku budúcoročných olympijských hier v Paríži. Dôvodom odkladu bolo, že v stanovenom termíne sa nenašiel žiaden kandidát na hry. Dlhoročný favorit z japonského Sapporo odstúpil. Kanadský Vancouver nezískal podporu vlády Britskej Kolumbie a Salt Lake City z logistických a obchodných dôvodov uprednostnilo usporiadanie hier v roku 2034.



Medzi ďalšie krajiny, ktoré rokujú s MOV o kandidatúre na ZOH 2030, patria Švédsko a Švajčiarsko.