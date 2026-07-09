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Francúzsko sprísnilo bezpečnostné opatrenia pred zápasom s Marokom
Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov či ľudí marockého pôvodu.
Autor TASR
Paríž 9. júla (TASR) - Francúzsko sprísnilo bezpečnostné opatrenia pred zápasom futbalovej reprezentácie proti Maroku na MS. Štvrťfinálový duel bol na programe vo štvrtok o 22.00 SELČ vo Foxborough.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky bezpečnostné zložky budú súčinné a pripravené konať s plnou silou voči problémom.
Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov či ľudí marockého pôvodu. Nosenie zbraní alebo pyrotechniky je v Paríži a jeho metropolitnej oblasti zakázané. V južnom departemente Aude je zakázaný predaj a konzumácia alkoholu na verejných miestach v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav. Paríž predĺžil otváracie hodiny vonkajších barov a reštaurácií do 2.00 v súvislosti s predmetným zápasom. Majitelia barov sa dohodli, že nebudú predávať alkohol so sebou a že budú poskytovať zákazníkom vodu zadarmo. Hlavné mesto tiež zakázalo vjazd áut v obľúbenej štvrti Marais medzi 20.00 a 14.00, aby bol zážitok pre fanúšikov bezpečnejší.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že všetky bezpečnostné zložky budú súčinné a pripravené konať s plnou silou voči problémom.
Vo Francúzsku žije približne 2,2 milióna Maročanov či ľudí marockého pôvodu. Nosenie zbraní alebo pyrotechniky je v Paríži a jeho metropolitnej oblasti zakázané. V južnom departemente Aude je zakázaný predaj a konzumácia alkoholu na verejných miestach v súvislosti so súčasnou vlnou horúčav. Paríž predĺžil otváracie hodiny vonkajších barov a reštaurácií do 2.00 v súvislosti s predmetným zápasom. Majitelia barov sa dohodli, že nebudú predávať alkohol so sebou a že budú poskytovať zákazníkom vodu zadarmo. Hlavné mesto tiež zakázalo vjazd áut v obľúbenej štvrti Marais medzi 20.00 a 14.00, aby bol zážitok pre fanúšikov bezpečnejší.