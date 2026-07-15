< sekcia Šport
FRANCÚZSKO V OTRASOCH: Po prehre futbalistov vypukli výtržnosti
Najviac postihnutými boli najväčšie mestá Paríž a Lyon.
Autor TASR
Paríž 15. júla (TASR) - Po prehre francúzskych futbalistov v semifinále MS so Španielskom (0:2) vypukli v celej krajine výtržnosti. Podľa agentúry DPA hlásili násilnosti v 183 francúzskych mestách. Tamojšie ministerstvo vnútra uviedlo, že incidenty nepovažuje za vážne.
Najviac postihnutými boli najväčšie mestá Paríž a Lyon. V celej krajine došlo k potýčkam s políciou a celkovo 342 ľudí bolo zatknutých, pričom 250 bolo vzatých do väzby, uviedlo v stredu ministerstvo vo svojom vyhlásení. V 688 prípadoch čelili bezpečnostné zložky útokom pyrotechnikou, dokopy bolo zaistených 1128 petard.
V Grenobli zahynul 49-ročný muž, ktorý sledoval semifinálový zápas na terase baru. Útočníci ho prenasledovali a napokon zastrelili v bočnej uličke, informoval denník Le Parisien s odvolaním sa na políciu. Motívom činu bola pravdepodobne vojna gangov.
Semifinálový duel pripadol na štátny sviatok 14. júla - Deň dobytia Bastily. Tento deň sa často vyznačuje nepokojmi, vandalizmom a podpaľačstvom, pripomenula DPA.
Najviac postihnutými boli najväčšie mestá Paríž a Lyon. V celej krajine došlo k potýčkam s políciou a celkovo 342 ľudí bolo zatknutých, pričom 250 bolo vzatých do väzby, uviedlo v stredu ministerstvo vo svojom vyhlásení. V 688 prípadoch čelili bezpečnostné zložky útokom pyrotechnikou, dokopy bolo zaistených 1128 petard.
V Grenobli zahynul 49-ročný muž, ktorý sledoval semifinálový zápas na terase baru. Útočníci ho prenasledovali a napokon zastrelili v bočnej uličke, informoval denník Le Parisien s odvolaním sa na políciu. Motívom činu bola pravdepodobne vojna gangov.
Semifinálový duel pripadol na štátny sviatok 14. júla - Deň dobytia Bastily. Tento deň sa často vyznačuje nepokojmi, vandalizmom a podpaľačstvom, pripomenula DPA.