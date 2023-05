Francúzsko zdolalo Rakúsko 2:1 pp v A-skupine

A-skupina:



Francúzsko - Rakúsko 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 20. T. Bozon (Claireaux, Chakiachvili), 61. Treille (Chakiachvili, T. Bozon) - 47. T. Raffl (Schneider, Rossi). Rozhodovali: Frandsen (Dán.), Hunnius (Nem.) - Synek (SR), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 1:5 na 2 min., navyše Texier (Fr.) 5+DKZ, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 7626 divákov.



Francúzsko: Ylönen - Gallet, Boscq, Llorca, Chakiachvili, Onno, Crinon, Guebey - Texier, Addamo, T. Bozon - Perret, Claireaux, Fabre - Bertrand, Boudon, Rech - S. Treille, Ritz, K. Bozon



Rakúsko: Kickert - Nickl, Wolf, Zundel, Heinrich, Reinbacher, Brunner, Maier, Strong - Neubauer, Haudum, Ganahl - Schneider, Nissner, T. Raffl - M. Huber, Rossi, Zwerger - P. Huber, Achermann, Wukovits



Tampere 13. mája (TASR) - Hokejisti Francúzska zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na MS v Tampere nad Rakúskom 2:1 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil v 61. minúte kapitán Sasha Treille, keď v predĺžení tečoval puk za brankára Kickerta. Jedným z čiarových rozhodcov bol Slovák Šimon Synek. Francúzi nastúpia na ďalší duel v nedeľu od 15.20 proti Dánsku, Rakúšania budú hrať v rovnaký deň od 19.20 proti Švédsku.Prvá tretina herne patrila Francúzom, ktorí hrali častejšie s pukom v útočnom pásme, ale svoju prevahu dlho nevedeli premeniť na gól. Podarilo sa im to až v 20. minúte, keď presilovkovú kombináciu zblízka zakončil Tim Bozon. Rakúšania sa v druhej tretine herne dvihli, vyrovnali dianie, no vyrovnať sa im podarilo až v tretej časti. Pomohol im k tomu faul francúzskeho útočníka Texiera, ktorý dostal trest na päť minút a do konca zápasu. Dlhú presilovku využil Raffl, keď vyťažil z prihrávky Schneidera - 1:1. Rakúšania mali viacero šancí rozhodnúť v riadnom hracom čase, no po dvojnásobnom oslabení v závere zápasu a tlaku súpera mohli inkasovať. Pokračujúcu presilovku Francúzov využil v 39. sekunde predĺženia Treille, keď tečoval strelu Chakiachviliho.