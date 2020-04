Francúzsku Ligue 1 nedohrajú, oznámil to premiér Philippe

Paríž 28. apríla (TASR) - Ligue 1 je prvá z veľkých európskych futbalových súťaži, ktorú nedohrajú. Francúzsky premiér Edouard Philppe po utorňajšom zasadnutí kabinetu uviedol, že nebude môcť prísť k reštartu sezóny 2019/2020. Pre pandémiu koronavírusu vláda predĺžila zákaz organizovania veľkých športových podujatí až do septembra.



"Táto sezóna profesionálnych športov vo Francúzsku nebude môcť pokračovať. Áno, týka sa to najmä futbalu," zdôraznil Philippe. V krajine nedohrajú ani druhú najvyššiu futbalovú súťaž a ragbyovú ligu. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu nie je možné organizovať ani zápasy bez prítomnosti divákov. Vo Francúzsku tak pristúpili k rovnakému scenáru ako v Holandsku, kde vláda tiež rozhodla o predčasnom ukončení sezóny.



Philippe vo svojom prejave informoval o uvoľňovaní niektorých opatrení. Od 11. mája v krajine opäť otvoria škôlky a základne školy. Pri cestách do krajiny už nebude treba vypĺňať špeciálny formulár. Platí však zákaz organizovania všetkých športových podujatí nad 5000 osôb až do septembra, čo skrížilo plány Francúzskeho futbalového zväzu. Jeho predstavitelia dúfali, že v polovici júna by mohlo prísť k obnoveniu súťaže, dokončiť ju chceli 25. júla.



Zväz musí teraz na svojom zasadnutí rozhodnúť, či udelí ligový titul, či zo súťaže niekto vypadne a ktoré kluby budú reprezentovať krajinu v novom ročníku európskych súťaží. Na čele tabuľky je s 12-bodovým náskokom úradujúci majster Paríž St. Germain. Nový ročník Ligue 1 by podľa francúzskych médií mohol odštartovať v septembri.