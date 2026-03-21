< sekcia Šport
Francúzsky biatlonista Perrot získal malý krištáľový glóbus
Autor TASR
Oslo 21. marca (TASR) - Francúzsky biatlonista Eric Perrot získal malý krištáľový glóbus za stíhacie preteky vo Svetovom pohári. Rozhodlo sa o tom až v záverečnej stíhačke sezóny v nórskom Holmenkollene, v ktorej už istý víťaz veľkého glóbusu podľahol v mimoriadne tesnom súboji v záverečnom špurte domácemu Sturlovi Holmovi Lägreidovi. Obaja biatlonisti na trati ani raz neminuli a dosiahli zhodný čas.
Lägreid a Perrot zvádzali tuhý súboj počas celých pretekov. Nór vyrazil na trať z prvej pozície, Francúz však v šprinte obsadil 3. priečku a zaostával na štarte iba o 4,6 sekundy. Perrot trávil menej času na strelnici a dokázal z nej odchádzať s miernym náskokom, Lägreid však potvrdzoval svoje bežecké kvality a vždy sa dokázal na protivníka dotiahnuť. Na záverečnom okruhu Lägreid udával tempo a do cieľovej rovinky vstúpil z prvej figúry, Perrot však výborne finišoval a o víťazovi napokon rozhodla až cieľová fotografia. Rozhodla v prospech Nóra, ktorý si pripísal piaty triumf v rade i v sezóne. Ako tretí prišiel do cieľa Francúz Emilien Jacquelin s dvoma chybami a mankom 1:11,2 min.
Jediný slovenský zástupca v pretekoch Martin Maťko nemal svoj deň. Na strelnici minul sedem terčov a z 39. pozície sa zosunul na konečnú 51. priečku. Na víťaza stratil 6:10,4 min.
