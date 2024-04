Francúzsky brankár Maignan si poranil stehenný sval

Miláno 29. apríla (TASR) - Francúzsky futbalový brankár Mike Maignan si len šesť týždňov pred ME 2024 v Nemecku poranil sval na pravom stehne. V pondelok o tom informoval jeho taliansky klub AC Miláno.



"Rossoneri" uviedli, že Maignan, ktorý by mal byť brankárskou jednotkou Francúzska na kontinentálnom šampionáte, sa podrobil vyšetreniu magnetickou rezonanciou. To odhalilo poškodenie pravého priťahovača. Tím Serie A neuviedol časový plán Maignanovho zotavenia.



Dvadsaťosemročný brankár cez víkend nenastúpil na poslednú chvíľu na zápas 34. kola na ihrisku Juventusu (0:0) po tom, čo počas rozcvičky pocítil bolesť. Maignan odchytal za Francúzsko 14 zápasov a po ukončení reprezentačnej kariéry Huga Llorisa sa etabloval ako brankárska jednotka pred Briceom Sambom a Alphonsom Areolom. Francúzsko odohrá svoj prvý zápas na ME 17. júna proti Rakúsku, pripomenula agentúra AP.