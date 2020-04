Francúzsky druholigista FC Sochaux má nového majiteľa, opäť z Číny

Sochaux 27. apríla (TASR) - Francúzky futbalový druholigista FC Sochaux má oficiálne nového majiteľa. V pondelok do klubu vstúpila čínska realitná spoločnosť Nenking. Nahradila ďalšiu čínsku firmu Tech Pro, ktorá sa vlani dostala do finančných problémov. Informovala o tom agentúra AFP.



Sochaux figuruje v druholigovej tabuľke na 14. mieste, ambícia nových vlastníkov je dostať klub naspäť do najvyššej súťaže, v ktorej chýba štyri roky.