Francúzsky futbalista Mendy čelí ďalšiemu obvineniu zo znásilnenia

Londýn 22. decembra (TASR) - Francúzskeho futbalistu Benjamina Mendyho obvinili z ďalšieho pokusu o znásilnenie. Čelí už siedmim obvineniam zo znásilnenia a jednému z pokusu o sexuálne napadnutie, údajne sa ich dopustil na piatich ženách. Informovala o tom agentúra AP.



Mendy je stále vo väzbe až do súdneho procesu, ktorý sa mal pôvodne konať 24. januára budúceho roka, ale presunuli ho na neskorší termín. Dvadsaťsedemročný obranca Manchestru City si už koncom augusta vypočul obvinenia zo znásilnenia v štyroch prípadoch a ďalšieho sexuálneho deliktu, ďalšie dve obvinenia pribudli v novembri.



Sudca ho odmietol prepustiť na kauciu a majster sveta z roku 2018 putoval za mreže. Sexuálne delikty sa údajne odohrali medzi októbrom 2020 a augustom 2021. Mendy prišiel do City v roku 2017 z AS Monaco, trikrát sa tam tešil z majstrovského titulu v Premier League a dvakrát z víťazstva v anglickom Ligovom pohári.