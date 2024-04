Francúzsky hokejista S.Da Costa sa vracia do francúzskej reprezentácie

Paríž 20. apríla (TASR) - Francúzsky hokejista Stéphane Da Costa sa vracia do reprezentácie. Na svojom instagramovom účte oznámil, že sa v máji predstaví na majstrovstvách sveta v Česku. Da Costa nedostával v uplynulých dvoch rokoch pozvánky do národného tímu, lebo na klubovej úrovni pôsobí v ruskej KHL, kde oblieka dres Avtomobilistu Jekaterinburg.



Da Costu, ktorý má za sebou šiestu sezónu v KHL, vylúčili z národného mužstva po ruskej vojenskej invázii na Ukrajinu. Francúzska hokejová federácia sa rozhodla zakázať reprezentovať všetkým hráčom, ktorí pôsobili v ruskej súťaži. Podľa denníka L'Équipe však federácia v uplynulých dňoch zrejme prehodnotila svoj postoj. Už pred mesiacom vzbudilo pozornosť, keď sa Da Costa ocitol na širšej súpiske trénera Philippa Bozona pre nadchádzajúce MS (10. - 26. mája). V piatok 34-ročný útočník oznámil, že sa napriek vypadnutiu Jekaterinburgu v semifinále play off KHL (v siedmich zápasoch s Metallurgom Magnitogorsk) ešte jeho sezóna neskončila. "Hokej sa ešte nekončí. Svetový šampionát s francúzskym tímom sa blíži," napísal na sociálnej sieti bývalý hráč Ottawy Senators.



Skúsený center chýbal v národnom mužstve od augusta 2021, naposledy si za Francúzsko zahral na turnaji kvalifikácie ZOH 2022 v zápase proti Lotyšsku (1:2). Predtým sa predstavil na ôsmich svetových šampionátoch. "Les Bleus" budú súperom Slovenska v ostravskej B-skupine MS 2024, vzájomný súboj je na programe 18. mája o 20.20 h.