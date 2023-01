Francúzsky krasokčuliar Siao Him Fa majstrom Európy, Hagara 18.

Výsledky ME v krasokorčuľovaní v Espoo



muži: 1. Adam Siao Him Fa (Fr.) 267,77, 2. Matteo Rizzo (Tal.) 259,92, 3. Lucas Britschgi (Švaj.) 248,01, 4. Kevin Aymoz (Fr.) 240,92, 5. Deniss Vasiljevs (Lot.) 236,35, 6. Daniel Grassl (Tal.) 230,83 ..., 18. Adam HAGARA (SR) 189,72



Espoo 27. januára (TASR) - Francúzsky krasokorčuliar Adam Siao Him Fa sa stal vo fínskom Espoo prvýkrát v kariére majstrom Európy. Po piatkových voľných jazdách svietilo pri jeho mene celkové skóre 267,77, druhé miesto obsadil Talian Matteo Rizzo (259,92), bronz si vybojoval Švajčiar Lucas Britschgi (248,01). Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 18. priečku s výslednou známkou 189,72 bodov, ktorá je jeho nové maximum.Cestu za titulom si Siao Him Fa vydláždil už v krátkom programe, v ktorom vyčnieval nad konkurentmi a do voľných jázd vstupoval s vyše desaťbodovým náskokom pred Talianom Matteom Rizzom. Ten predviedol najlepšiu voľnú jazdu, ale na zisk titulu mu to nestačilo. Siao Him Fa získal v Espoo vôbec prvú medailu z MS či ME. Talian Daniel Grassl a Lotyš Deniss Vasiljevs skončili mimo pódia a neobhájili striebro, resp. bronz z vlaňajších ME v estónskom Tallinne.Hagara figuroval po krátkom programe na 21. priečke. Vo voľnej jazde sa v úvode nevyhol zaváhaniu, ale celkovo zanechal výborný dojem a polepšil si o tri priečky. Najťažšie dva trojité axely skočil bez zaváhania. Na vlaňajších ME obsadil iba 16-ročný slovenský reprezentant v krátkom programe 25. priečku a tesne mu unikol postup do voľných jázd. Na MS v Montpellieri skončil na 26. mieste, v Espoo tak dosiahol najlepšieho umiestnenia v kariére na vrcholných podujatiach.povedal Hagara pre RTVS.V Espoo nesúťažili ruskí a bieloruskí krasokorčuliari, ich neúčasť súvisí s inváziou Ruska na Ukrajinu. Zlato z mužskej súťaže tak nemohol obhajovať Rus Mark Kondraťjuk.