Francúzsky krasokorčuliar Siao Him Fa obhájil zlato, 11. Hagara

Výsledky ME v krasokorčuľovaní v Kaunase



muži:

1. Adam Sio Him Fa (Fr.) 276,17

2. Aleksandr Selevko (Est.) 256,99

3. Matteo Rizzo 250,87

4. Gabriele Frangipani (obaja Tal.) 246,09

5. Lukas Britschgi (Švajč.) 242,46

6. Deniss Vasiljevs (Lot.) 237,42

... 11. Adam HAGARA (SR) 220,82



Kaunas 12. januára (TASR) - Francúzsky krasokorčuliar Adam Siao Him Fa obhájil v litovskom Kaunase titul majstra Európy. Po piatkových voľných jazdách svietilo pri jeho mene celkové skóre 276,17. Striebro v súťaži sólistov získal Estónec Aleksandr Selevko (256,99), pódium doplnil Talian Matteo Rizzo (250,87). Slovenský reprezentant Adam Hagara obsadil 11. miesto (220,82) a dosiahol svoj najlepší výsledok v kariére na tomto fóre.Siao Him Fa sa priblížil k zisku zlatej medaily už po stredajšom krátkom programe, po ktorom viedol pred Britschgim. Čoskoro 23-ročný Francúz sa bravúrne vyrovnal s tlakom publika a predviedol aj najlepšiu voľnú jazdu, hoci sa nevyhol zaváhaniam a dokonca pri realizácii jedného skoku spadol. V závere šokoval publikum saltom, ktoré rozhodcovia posúdili ako nedovolený prvok v choreografii. Odobrali mu dva body, napokon však aj tak triumfoval s obrovským náskokom.Prekvapením bolo druhé miesto Selevka, ktorý získal pre svoju krajinu prvý cenný kov na ME. Tretí skončil Rizzo, ktorý si v porovnaní s krátkym programom polepšil o štyri priečky a po vlaňajšom striebre pridal do medailovej zbierky bronz. "," povedal Siao Him Fa v prvom interview.Pred dvomi rokmi v estónskom Tallinne ušiel Hagarovi tesne postup do voľných jázd a skončil na 25. mieste, vlani vo fínskom Espoo bol osemnásty. Sedemnásťročný Slovák figuroval po krátkom programe v Žalgirio Arene na 11. priečke, pričom jeho predšampionátový cieľ bol atakovať umiestnenie v Top 10 a napokon sa mu to takmer podarilo.Vo voľnej jazde na pieseň Dream On od kapely Aerosmith predviedol najmladší krasokorčuliar v štartovom poli interesantnú a dynamickú choreografiu, nevyhol sa však bodovým zrážkam od rozhodcov za nie úplne dokonalé prevedenie niektorých skokov. V jeho repertoári navyše absentoval štvoritý skok, o to prísnejšie mu zrátali každú chybičku pri trojitých. Jeho súperi v tretej skupine sa však dopustili väčších zaváhaní a Slovák si tak udržal pozíciu z krátkeho programu.