Francúzsky krídelník Cabral novou posilou LA Galaxy

Carson 8. apríla (TASR) - Francúzsky futbalista Kevin Cabral sa stal novou posilou Los Angeles Galaxy. Účastník zámorskej Major League Soccer podpísal s 21-ročným krídelníkom krátko pred štartom novej sezóny dlhodobý kontrakt na päť rokov.



Cabral prešiel mládežníckou akadémiou Paríža SG, v roku 2017 zamieril do Valenciennes. Za tento klub odohral v druhej najvyššej francúzskej súťaži spolu 70 zápasov, v ktorých nastrieľal desať gólov a prihral na trinásť.



Do nového ročníka MLS vstúpi kalifornský tím 18. apríla na pôde Interu Miami. Doma sa päťnásobný šampión prvýkrát predstaví 25. apríla proti New Yorku Red Bulls. Informovala agentúra AP.