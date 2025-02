Francúzsky krídelník Tel sa sťahuje z Bayernu do Tottenhamu

Londýn 4. februára (TASR) - Francúzsky futbalový krídelník Mathys Tel sa minimálne do konca tejto sezóny sťahuje z Bayernu Mníchov do Tottenhamu Hotspur. Účastník Premier League ho získal na polročné hosťovanie s opciou na trvalý prestup.



Devätnásťročný Tel je od roku 2022 v Bayerne, kam prestúpil z Rennes. Francúzsky reprezentant do 21 rokov doteraz odohral za bavorský klub 83 stretnutí vo všetkých súťažiach a dal v nich celkovo 16 gólov. Informovala agentúra DPA.