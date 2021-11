Francúzsky minister vnútra zakázal fanúšikom Lazia prísť do Marseille

Marseille 1. novembra (TASR) - Fanúšikovia talianskeho futbalového klubu Lazio Rím nebudú môcť vycestovať do Marseille na štvrtkový zápas Európskej ligy. Zakázal im to francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin.



Minister pripomenul predchádzajúce meranie síl tímov v Marseille, ktoré sa konalo 25. októbra 2018. "V predvečer zápasu došlo k bitke takmer 200 priaznivcov, štyroch dobodali. V deň zápasu boli ďalšie konflikty. Fanúšikovia Lazia neustále vyvolávajú násilie v okolí štadióna i v centre miest. Preto zakazujem cestovať do Marseille jednotlivcom i fanúšikovským skupinám Lazia," píše sa v oficiálnom stanovisku podľa AFP.



Nariadenie by malo zamedziť aj podobným komplikáciám, ktoré sa zrodili 30. septembra počas zápasu s Galatasarayom. Vtedy sa zranilo 32 členov strážnej služby a viacerých priaznivcov oboch táborov zatkli za hádzanie projektilov.