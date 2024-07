Francúzsky olympijský medailista Poujade zomrel vo veku 51 rokov

Paríž 3. júla (TASR) - Bývalý francúzsky gymnasta Eric Poujade zomrel minulý víkend vo veku 51 rokov. Oznámila to v stredu Francúzska gymnastická federácia, pričom neuviedla príčinu úmrtia strieborného medailistu z OH 2000 v Sydney.



Poujade taktiež získal striebro na koni na MS v rokoch 1994 a 1997. Na ME 1998 v Petrohrade pridal do zbierky dve zlaté medaily na koni a v súťaži družstiev. "Svet gymnastiky dnes prežíva veľký smútok, pretože stratil veľkého šampióna a silnú osobnosť," citovala z vyhlásenia federácie agentúra AFP.



Poujade vybojoval v Sydney druhé miesto za Rumunom Mariusom Urzicom, čím ukončil 16-ročné čakanie Francúzska na zisk cenného kovu z olympijských hier.