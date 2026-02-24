< sekcia Šport
Francúzsky olympijský šampión Yoka bude reprezentovať DR Kongo
Yoka vďačí za zmenu občianstva konžskému ministrovi športu Didierovi Budimbuovi Ntubuangovi.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 24. februára (TASR) - Francúzsky boxer Tony Yoka dementoval, že bude reprezentovať Konžskú demokratickú republiku. Tridsaťtriročný olympijský šampión v superťažkej váhe z Ria de Janeiro 2016 v utorok poprel, že sa rozhodol pre zmenu občianstva s cieľom, aby boxoval za rodnú krajinu svojho otca s ambíciou získať zlato na OH 2028 v Los Angeles.
Yoka pred niekoľkými dňami navštívil Konžskú demokratickú republiku, o čom informoval na sociálnej sieti X. „Som hrdý na to, že môžem v očiach sveta ukázať Konžskú demokratickú republiku,“ napísal v pondelok večer spolu s fotografiou svojej konžskej boxerskej licencie. Zároveň uviedol, že túži vzdať rešpekt ministrovi športu v Konžskej demokratickej republike Didierovi Budimbuovi. Ten uviedol, že Yoka mieri získať olympijské zlato pre DR Kongo. Dodal, že Yoka bude „niesť konžskú vlajku do ringu s národnou licenciou a trénovať elitu v špecializovanej akadémii“, ako súčasť propagácie krajiny.
Yoka vo svojom videu na Instagrame objasnil, čo mal Budimbu na mysli otvorením akadémie v Kinshase. „Cieľom je spojiť konžskú mládež a sprevádzať ju na najvyššej úrovni boxu, ktorou sú olympijské hry,“ povedal. Yoka vysvetlil, že si licenciu konžskej federácie vybavil s cieľom oživiť svoju profesionálnu kariéru, a to na „zápas, ktorý musím mať v DR Kongo na konci roka“.
