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Francúzsky prekážkar Bascou dostal štvorročný dištanc za doping

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Rodák z Martiniku tvrdil, že nedovolené látky sa dostali do jeho organizmu prostredníctvom kontaminovaných výživových doplnkov.

Autor TASR
Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsky prekážkar Dimitri Bascou dostal štvorročný dištanc za pozitívny dopingový test na zakázané streroidy. Bronzového medailistu na 110 m cez prekážky z OH 2016 v Riu de Janeiro dočasne suspendovali v apríli 2024 po tom, ako v jeho tele našli stopy po testosteróne a boldenone. Informovala o tom agentúra AFP.

Bascou tak nemohol štartovať na OH 2024 v Paríži. Rodák z Martiniku tvrdil, že nedovolené látky sa dostali do jeho organizmu prostredníctvom kontaminovaných výživových doplnkov. Francúzska antidopingová agentúra (AFLC) mu v piatok 19. júna „naparila“ štvorročný dištanc. Bascou, ktorý má zastavenú činnosť do apríla 2028, po vypršaní trestu neplánuje pokračovať v kariére.
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