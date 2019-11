Francúzsky prezident chce Platiniho návrat: Stále tu máš prácu

Paríž 8. novembra (TASR) - Bývalý prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Michel Platini by sa mal vrátiť do športového diania. Povzbudil ho k tomu francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Platini si pred mesiacom odpykal štvorročný dištanc od Etickej komisie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) za finančné machinácie. "Viem, uplynulých pár rokov bolo pre teba ťažkých. Niektoré rany, ktoré si inkasoval boli hlboké, cítil si nespravodlivosť. Lenže stále tu máš prácu. Ak si pripravený urobiť niečo pre futbal, šport a našu krajinu, mohlo by to byť inšpiratívne," citovala Macrona agentúra SID.



Niekdajšieho francúzskeho reprezentanta potešili povzbudivé slová hlavy štátu. "Som veľmi dojatý. Nečakal som, že prezident o mne povie také pekné veci. Vrátim sa, aby som mohol byť ešte užitočný," povedal Platini.