Francúzsky profesor F1 Alain Prost oslávi v pondelok 70. narodeniny

Paríž 23. februára (TASR) - Štvornásobný majster sveta F1 Alain Prost oslávi v pondelok 24. februára 70. narodeniny. Prezývku "Profesor" si vyslúžil vďaka svojej taktickej jazde a racionálnemu prístupu. Tituly získal s McLarenom v rokoch 1985, 1986 a 1989, posledný pridal vo Williamse v sezóne 1993. Vo svete motošportu je známy aj legendárnou rivalitou s Brazílčanom Ayrtonom Sennom.



Do F1 vstúpil v roku 1980 po zisku titulu v Európskej F3. Po náročnej sezóne s McLarenom, poznačenej zraneniami a problémami s autom, prestúpil do Renaultu. Tam strávil tri sezóny, pričom v roku 1983 bojoval o titul s Nelsonom Piquetom. Rozhodujúce preteky v JAR však pre technické problémy nedokončil, čo viedlo k sporu s tímom a jeho odchodu.



V roku 1984 sa vrátil do McLarenu, ktorý viedol Ron Dennis. V prvej sezóne prehral boj o titul s Nikim Laudom o pol boda, no o rok neskôr si ho zabezpečil a v roku 1986 jediný raz v kariére obhájil. Kľúčová bola jeho schopnosť šetriť palivo a pneumatiky, ktorá mu pomohla v boji s pilotmi Williamsu - Piquetom a Nigelom Mansellom.



Ikonická rivalita s tímovým kolegom Sennom sa začala v roku 1988, keď McLaren predstavil revolučný monopost MP4/4 s motorom Honda. Senna bol agresívnejší a vášnivejší pilot, čo sa ukázalo už na VC Portugalska, kde vytlačil Prosta pri nájazde na cieľovú rovinku. Ich vzťah sa zhoršil v roku 1989. Na VC Japonska kolidovali, Senna pokračoval a zvíťazil, no bol diskvalifikovaný, čím Prost získal titul. Po sezóne odišiel v dôsledku konfliktov do Ferrari.



V roku 1990 sa na Suzuke opäť rozhodovalo o titule. Senna v prvej zákrute zámerne kolidoval s Prostom, čo mu vynieslo druhý majstrovský titul. O rok neskôr Ferrari nebolo konkurencieschopné a keď Prost prirovnal monopost k nákladnému autu, tím s ním ukončil spoluprácu. Po ročnej prestávke sa vrátil s Williamsom.



Sezóna 1993 mu priniesla štvrtý a posledný titul vďaka technologicky vyspelému monopostu FW15C. Keď sa dozvedel, že tím rokuje so Sennom, rozhodol sa ukončiť kariéru, aby sa vyhol opakovaniu napätia. Odchádzal ako rekordér s 51 víťazstvami, čo prekonal až Michael Schumacher v roku 2001.



Po kariére Prost v roku 1997 odkúpil tím Ligier a premenoval ho na Prost Grand Prix. Napriek ambíciám a podpore od Peugeotu a Gauloises tím nedosiahol výrazné úspechy. Najlepšie umiestnenie zaznamenal Olivier Panis, ktorý bol v roku 1997 tretí na VC Španielska. Finančné problémy spôsobili bankrot tímu po sezóne 2001. Prostov syn Nico pokračoval v otcových šľapajach vo Formule E a vytrvalostných pretekoch, momentálne pôsobí v sérii športových áut Middle East Trophy.