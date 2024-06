Francúzsky šprintér Lemaitre sa nedostal do Paríža a ukončil kariéru

Paríž 28. júna (TASR) - Francúzsky šprintér Christophe Lemaitre sa na olympijských hrách v Paríži nepredstaví. Štvornásobný majster Európy sa nedokázal dať zdravotne do poriadku a oznámil koniec kariéry.



Lemaitre sa na atletických ováloch na vrcholnej úrovni neobjavil od roku 2018. Sníval o štarte na domácej olympiáde, no sen sa mu rozplynul. "Robil som celý rok všetko, aby som sa dostal do Paríža. Nanešťastie, neuspel som. Moju nádej definitívne pochovalo ďalšie zranenie lýtka," zverejnil podľa AFP tridsaťštyriročný veterán, ktorý pod piatimi kruhmi získal dva bronzy. V Londýne 2012 v krátkej štafete a v Riu de Janeiru 2016 na 200 m za zlatým Jamajčanom Usainom Boltom, druhý v tom behu finišoval Kanaďan Andre de Grasse.