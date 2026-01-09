< sekcia Šport
Francúzsky stredopoliar Guendouzi prestúpil z Lazia do Fenerbahce
Dvadsaťšesťročný Guendouzi podpísal s Fenerbahce zmluvu na 4,5 roka. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, podľa agentúry AP je však na úrovni 28 miliónov eur.
Autor TASR
Istanbul 9. januára (TASR) - Francúzsky futbalový stredopoliar Matteo Guendouzi sa stal spoluhráčom Milana Škriniara vo Fenerbahce Istanbul. Do tureckej ligy prestúpil z Lazia Rím v snahe posilniť si šancu dostať sa opäť do reprezentačného kádra pred tohtoročnými MS.
Dvadsaťšesťročný Guendouzi podpísal s Fenerbahce zmluvu na 4,5 roka. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, podľa agentúry AP je však na úrovni 28 miliónov eur. V minulosti hral aj za Arsenal Londýn, či Olympique Marseille. V drese francúzskej reprezentácie odohral doteraz 14 zápasov a dal v nich dva góly.
Fenerbahce sa usiluje o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014. V prebiehajúcej sezóne neprehralo v 17 ligových kolách ani raz, s bilanciou 11-6-0 však za lídrom Galatasrayom zaostáva o tri body.
Dvadsaťšesťročný Guendouzi podpísal s Fenerbahce zmluvu na 4,5 roka. Prestupovú čiastku kluby nezverejnili, podľa agentúry AP je však na úrovni 28 miliónov eur. V minulosti hral aj za Arsenal Londýn, či Olympique Marseille. V drese francúzskej reprezentácie odohral doteraz 14 zápasov a dal v nich dva góly.
Fenerbahce sa usiluje o zisk prvého titulu v tureckej lige od roku 2014. V prebiehajúcej sezóne neprehralo v 17 ligových kolách ani raz, s bilanciou 11-6-0 však za lídrom Galatasrayom zaostáva o tri body.