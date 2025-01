Francúzsky tenista Monfils zdolal štvrtého nasadeného Fritza

muži - dvojhra - 3. kolo:



Melbourne 18. januára (TASR) - Francúzsky tenista Gael Monfils postúpil do osemfinále dvojhry na Australian Open. V 3. kole vyradil štvrtého nasadeného Američana Taylora Fritza po setoch 3:6, 7:5, 7:6 (1), 6:4. Monfils dosiahol 37. víťazstvo v Melbourne a vyrovnal rekord Joa-Wilfrieda Tsongu v počte triumfov hráča z Francúzska na prvom grandslame sezóny.Tridsaťosemročný Monfils tak predĺžil víťaznú sériu na osem zápasov. Minulý týžden vyhral turnaj v novozélandskom Aucklande. Po Švajčiarovi Rogerovi Federerovi je druhým najstarším tenistom, ktorý sa na Australian Open dostal medzi najlepšiu šestnástku, odkedy sa turnaj presťahoval do Melbourne Parku v roku 1988.povedal Francúz po zápase.Prvýkrát v kariére sa do grandslamového osemfinále dostal Američan Alex Michelsen. Devätnásteho nasadeného Rusa Karena Chačanova vyradil po výsledku 6:3, 7:6 (5), 6:2. V zápase o postup do štvrťfinále nastúpi proti deviatkeAustrálčanovi Alexovi de Minaurovi, ktorý zdolal Francisca Cerundola z Argentíny 5:7, 7:6 (3), 6:3, 6:3.uviedol 20-ročný Michelsen v pozápasovom interview. Pre Američana je to už druhý cenný skalp na turnaji, keď v 1. kole zdolal jedenásteho nasadeného melbournského finalistu z roku 2023 Gréka Stefanosa Tsitsipasa.