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Francúzsky útočník Bellemare definitívne ukončil kariéru
Bellemare nebol nikdy draftovaný, no napokon sa ako 29-ročný presadil v NHL.
Autor TASR
New York 19. júna (TASR) - Francúzsky hokejový útočník Pierre-Edouard Bellemare ukončil hráčsku kariéru. Počas nej odohral celkovo 785 zápasov v NHL, čo je rekord medzi francúzskymi hokejistami. O konci kariéry informoval na sociálnych sieťach.
Bellemare nebol nikdy draftovaný, no napokon sa ako 29-ročný presadil v NHL. „Cesta mojej kariéry a všetko, čo som v nej zažil, bolo úplne úžasné. Takmer ako tridsaťročný, navyše Francúz, som sa dostal do NHL. Je to bláznivá predstava,“ uviedol Bellemare pre AP. V najprestížnejšej súťaži postupne hral za Philadelphiu, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle. V základnej časti odohral presne 700 zápasov, v ktorých nazbieral 138 kanadských bodov za 64 gólov a 74 asistencií. V 85 dueloch play off mal bilanciu 5+10.
Svoju krajinu pravidelne reprezentoval na medzinárodných podujatiach. Jeho 12 účastí na MS elitnej kategórie je druhý najlepší výkon francúzskej histórie (prvý Sascha Treille 15). O konci kariéry hovoril už po ZOH 2026 v Miláne, na ktorých viedol Francúzsko v pozícii kapitána. Bol to pre neho olympijský debut, ktorého sa dočkal iba niekoľko týždňov pred 41. narodeninami.
Bellemare nebol nikdy draftovaný, no napokon sa ako 29-ročný presadil v NHL. „Cesta mojej kariéry a všetko, čo som v nej zažil, bolo úplne úžasné. Takmer ako tridsaťročný, navyše Francúz, som sa dostal do NHL. Je to bláznivá predstava,“ uviedol Bellemare pre AP. V najprestížnejšej súťaži postupne hral za Philadelphiu, Vegas, Colorado, Tampu Bay a Seattle. V základnej časti odohral presne 700 zápasov, v ktorých nazbieral 138 kanadských bodov za 64 gólov a 74 asistencií. V 85 dueloch play off mal bilanciu 5+10.
Svoju krajinu pravidelne reprezentoval na medzinárodných podujatiach. Jeho 12 účastí na MS elitnej kategórie je druhý najlepší výkon francúzskej histórie (prvý Sascha Treille 15). O konci kariéry hovoril už po ZOH 2026 v Miláne, na ktorých viedol Francúzsko v pozícii kapitána. Bol to pre neho olympijský debut, ktorého sa dočkal iba niekoľko týždňov pred 41. narodeninami.