Hviezda Realu Madrid Benzema ukončil reprezentačnú kariéru

Paríž 19. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Karim Benzema ohlásil koniec reprezentačnej kariéry. Útočník Realu Madrid a súčasný držiteľ Zlatej lopty pre najlepšieho hráča sveta to v pondelok oznámil na sociálnej sieti.



Benzema mal figurovať v kádri francúzskeho tímu na MS v Katare, no napokon na turnaji neštartoval pre svalové zranenie. "Tam, kde som dnes, ma dostala moja snaha i chyby, ktoré som urobil a som na to hrdý! Napísal som svoj vlastný príbeh a náš príbeh sa dnes končí," napísal.



Tridsaťpäťročný útočník sa teraz sústredí na kariéru v Reale Madrid a dúfa, že na najvyššej úrovni odohrá ešte niekoľko sezón. Po zotavení sa je pripravený vybehnúť na trávniky v druhej polovici sezóny 2022/23.