Francúzsky útočník Wahi posilnil Frankfurt

Frankfurt nad Mohanom 25. januára (TASR) - Francúzsky futbalista Elye Wahi prestúpil z Marseille do Eintrachtu Frankfurt. S účastníkom Bundesligy sa 22-ročný útočník dohodol na dlhodobom kontrakte do roku 2030.



Wahi zmenil dres tretíkrát za uplynulé dva roky. V roku 2023 ho kúpil Racing Lens z Montpellieru za 35 miliónov eur. Do Marseille išiel pred sezónou za 25 miliónov a za klub skóroval trikrát. Podľa L'Equipe ho tretí tím nemeckej najvyššej súťaže získal za 26 miliónov eur.