Francúzskym hádzanárkam žreb prisúdil Poľsko, Tunisko a Čínu

MS žien 2025 (26. novembra - 14. decembra) - žreb základných skupín:



A-skupina (Rotterdam): Dánsko, Rumunsko, Japonsko, Chorvátsko



B-skupina ('s-Hertogenbosch): Maďarsko, Švajčiarsko, Senegal, Irán



C-skupina (Stuttgart): Nemecko, Srbsko, Island, Uruguaj



D-skupina (Trier): Čierna Hora, Španielsko, Faerské ostrovy, Paraguaj



E-skupina (Rotterdam): Holandsko, Rakúsko, Argentína, Egypt



F-skupina ('s-Hertogenbosch): Francúzsko, Poľsko, Tunisko, Čína



G-skupina (Stuttgart): Švédsko, Brazília, Česko, Kuba



H-skupina (Trier): Nórsko, Angola, Kórejská rep., Kazachstan

's-Hertogenbosch 22. mája (TASR) - Úradujúce hádzanárske majsterky sveta z Francúzska sa na tohtoročných MS stretnú v základnej F-skupine s Poľskom, Tuniskom a Čínou. Rozhodol o tom štvrtkový žreb. Turnaj je na programe od 26. novembra do 14. decembra v holandských mestách Rotterdam a 's-Hertogenbosch a v nemeckých Trier, Stuttgart a Dortmund. Zápasy o medaily sa budú hrať v Rotterdame.Na podujatí bude štartovať opäť 32 tímov, formát zostal nezmenený. Z ôsmich štvorčlenných skupín postúpia tri najlepšie družstvá do hlavnej fázy, ktorú tvoria štyri šesťčlenné skupiny. Z nich postúpia prvé dva tímy do štvrťfinále. Slovenky sa na podujatie nekvalifikovali.