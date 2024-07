Francúzskymi vlajkonosičmi na OH budú Manaudou a Robertová-Michonová

Paríž 12. júla (TASR) - Vlajkonosičmi domáceho Francúzska na otváracom ceremoniáli tohtoročných OH v Paríži budú plavec Florent Manaudou a diskárka Melina Robertová-Michonová. Slávnosť sa uskutoční v piatok 26. júla na rieke Seina a odštartuje historicky 33. olympijské hry a tretie v Paríži.



Tridsaťtriročný Manaudou je držiteľ štyroch olympijských medailí vrátane zlata z londýnskych hier na 50 m v. sp (1-3-0). Na domácich OH je v pozícii obhajcu striebra v rovnakej disciplíne. Pred vyše dvoma mesiacmi prevzal olympijskú pochodeň, ktorá dorazila z Grécka do Marseille. Veteránka Robertová-Michonová má na konte striebro z Ria. Podľa agentúry AFP ich odhlasovalo za vlajkonosičov zvyšných 571 domácich olympionikov.



Otvárací ceremoniál nadchádzajúcich hier, ktoré hostí Paríž po 100 rokoch, sa odlišuje od bežných slávností – namiesto hlavného štadióna sa uskutoční na rieke Seina. Preplaví sa po nej celkovo 10.500 športovcov na 85 lodiach. Trasa meria šesť kilometrov a súčasťou procesie bude 3000 tanečníkov, hudobníkov, hercov a cirkusových umelcov na priľahlých brehoch a mostoch. Počet divákov sa odhaduje na 326.000, celkovo by mala udalosť sledovať viac ako miliarda ľudí.