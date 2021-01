Frank Lampard skončil na poste trénera londýnskej Chelsea

Londýn 25. januára (TASR) - Frank Lampard už nie je tréner futbalistov Chelsea Londýn po tom, ako ho v pondelok vedenie anglického klubu odvolalo z funkcie. Jeho nástupcom by sa mal podľa zahraničných médií stať Nemec Thomas Tuchel, ktorý prednedávnom skončil svoje pôsobenie na lavičke Paríža St. Germain. Mužstvo by mohol viesť už v stredajšom ligovom zápase proti Wolverhamptonu Wanderers.



"Bolo to ťažké rozhodnutie pre celý klub. S Frankom som mal perfektný, priamy vzťah. Má môj veľký rešpekt a obdiv. Do budúcnosti mu želám veľa úspechov," povedal majiteľ londýnskeho klubu Roman Abramovič.



Posledný zápas vo funkcii trénera Chelsea absolvoval Lampard v nedeľu v 16-finále Pohára FA proti Lutonu Town, v ktorom favorit zvíťazil 3:1. V Premier League sa však tímu pod jeho vedením v uplynulých týždňoch nedarilo, po sérii zlých výsledkov kleslo až na 9. miesto tabuľky.